Rui Costa: «Não é o melhor dos dias e não é só por causa da chuva...»

Rui Costa está este domingo na Figueira da Foz onde vai inaugurar a nova casa do Benfica daquela cidade. Recebido na Câmara Municipal por Santana Lopes, e na 'ressaca' do empate com o Estoril e da consequente ultrapassagem de FC Porto e Sporting na liderança da Liga Bwin, o presidente dos encarnados abordou o jogo de ontem na Amoreira e sublinhou: "Perdemos momentaneamente a liderança".





"Não é o melhor dos dias e não é só por causa da chuva. Todos nós estamos um bocadinho cabisbaixos", afirmou o dirigente que, tal como Record deu conta , não escondeu o semblante de desânimo após Rosier fazer o 1-1 no marcador. "Faz parte da nossa profissão, as emoções, emoções essas que não consigo nem conseguirei esconder", atirou.