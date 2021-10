Rui Costa: «Não nos podemos contentar só com Portugal»

Rui Costa salientou que o Benfica tem de ser dimensão europeia. Depois do brilharete desta semana frente ao Barcelona, o atual presidente e candidato não prometeu a conquista de nenhuma Liga dos Campeões mas sublinhou que a equipa deve lutar pela vitória em todos os encontros.





"Pelo que vimos esta semana, a nossa grandeza nao se define só em Portugal. Estamos orgulhosos pelo que fizemos na quarta-feira. A realidade é esta: não bastamos para Portugal, não nos podemos contentar só com Portugal. Joguei a Champions, sei o quanto é difícil lutar-se por ganhar a prova, basta ver os orçamentos de PSG e City e nunca ganharam. Não vou ser hipócrita e dizer que vamos ganhar três vezes a Champions, mas não vou permitir que não se lute jogo a jogo para chegar o mais longe possível. A nossa dimensão tem de ser essa e não só no futebol", disse durante um jantar de campanha, em Algueirão-Mem Martins, onde abordou ainda o papel das glórias no clube."Ao falar das glórias, não falo só do futebol mas das modalidades. Na terça-feira vi um jogo brilhante da nossa equipa de andebol e deu-me gozo ver que os nossos ex-jogadores na modalidade estavam presentes. É transversal a tudo o que é equipas do Benfica. As glórias não podem estar tão afastados do Benfica, o Benfica não pode ser uma passagem para ninguém, nem para adeptos nem para glórias. Quer para eles, quer para os adeptos, a presença deles é fundamental. O facto de querer as glórias perto do clube é porque é merecido para eles e para os nossos adeptos, para não perderem as referências. Não significa que todos os que sejam glórias trabalhem no Benfica", vincou.