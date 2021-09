Rui Costa não responde a Benitez: «Acho que não era dia para estarmos a fazer campanhas»

Francisco Benitez desafiou Rui Costa a assumir que não irá abdicar da maioria da SAD ganhe quem ganhar as eleições a 9 de outubro. O presidente demissionário preferiu não aceitar o repto por achar que "não era dia para fazer campanhas eleitorais".





"Foram feitos aqui, tal como na semana passada, vários desafios, inclusive pelo consócio Francisco Benitez. Acho que não era dia para estarmos a fazer campanhas. Portanto, em breve, apresentaremos as nossas propostas eleitorais. Mas para não fugir ao tema, faço aqui um desafio a todos nós. Se estamos todos nesta sala, somos todos da mesma cor e somos todos do Benfica. A partir do dia 10, que volte a haver só um Benfica. Que voltemos a estar todos juntos independentemente de quem ganhar as eleições. Os assuntos da nossa casa são discutidos na nossa casa. Nós só nos podemos defender a nós próprios. Os inimigos não estão aqui dentro, independentemente de debater ideias. Eu respeito as críticas e vou respeitar sempre, mas que sejam feitas aqui por nós. Foi assim que cresci aqui neste clube, que me desenvolvi para a vida, a discutir os nossos temas aqui dentro. Não por esse país fora a dar azo a que adversários tirem partido disso também. Boa noite a todos. E viva o Benfica!", deixou claro numa comunicação aos sócios dos encarnados no Pavilhão da Luz.