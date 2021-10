Rui Costa foi desafiado a trocar água por whiskey e ainda deu troco a um sportinguista provocador

Rui Costa cumpriu o papel de candidato ao passar a mensagem aos sócios e adeptos na Casa do Benfica de Montemor-o-Velho, mas mostrou também jogo de cintura para situações que se poderiam revelar mais embaraçosas. Numa sala repleta de gente e bem quente, já o discurso de Rui Costa ia longo, quando lhe fizeram chegar uma garrafa de água.





Pouco depois, o antigo jogador fez uma pausa no discurso para refrescar a garganta e avisou que o iria fazer. "Vieram-me trazer aqui a água e vou ter de a beber", ao que um adepto que estava na rua gritou: "Bebe mas é um Whiskey". No interior da sala ouviram-se risos, mas Rui Costa teve logo resposta na ponta da língua: "Onde é que ele está?", o que lhe valeu um forte aplauso.Já na reta final do discurso, Rui Costa foi confrontado com um adepto mais impertinente que gritou bem alto "Sporting". Ouviu-se um burburinho na sala, mas o candidato não se ficou: "Acabei de saber que em juniores ganhámos 3-2 ao Sporting". Algo que motivou outra ovação.