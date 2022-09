Rui Costa: «Nas primeiras semanas de guerra, Yaremchuk perdeu seis quilos»

Roman Yaremchuk teve uma passagem pouco feliz pelo Benfica. Rui Costa lembra, no entanto, que o avançado passou por muitas dificuldades enquanto esteve na Luz, acabando por ser transferido para o Club Brugge."As pessoas não sabem o que ele passou. Teve dificuldades de adaptação inicial, depois a guerra no país dele, com os pais no meio da guerra. Nas primeiras semanas de guerra, ele perdeu seis quilos, apresentava-se com disposição tremenda, mas com dificuldade real de fazer o que sabe fazer. Depois apareceu a Bélgica, onde é a sua zona de conforto e tanto nós como ele entendemos que era o indicado", disse o presidente encarnado numa entrevista à BTV.