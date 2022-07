Foi ontem a enterrar, em Benfica, Henrique Vieira, antigo jogador e treinador de basquetebol, que se notabilizou sobretudo ao serviço do Benfica, com a conquista de sete títulos de campeão nacional, entre outros troféus.O clube da Luz fez-se representar por uma comitiva chefiada pelo presidente Rui Costa, que teve a seu lado outra das glórias do basquetebol encarnado, Carlos Lisboa, atualmente diretor-geral das modalidades do Benfica, sendo que outros nomes que também vestiram a camisola do clube, como Rui Miranda, Pedro Miguel e Artur Leiria, não faltaram igualmente à despedida de Henrique Vieira, que faleceu os 65 anos. "É uma referência para nós todos, e vai continuar a sê-lo", confessou à BTV Pedro Miguel.