Rui Costa no balneário do Benfica em Eindhoven: «O que fizeram hoje é histórico»

Rui Costa não escondeu a alegria no final do jogo de ontem com o PSV, onde o Benfica carimbou o acesso à fase de grupos da Champions.





Num vídeo publicado hoje pelo Benfica, onde mostra os bastidores do apuramento, o presidente do Benfica agradece aos jogadores no balneário. "Estou extraordinariamente orgulhoso, o que fizeram hoje guardem para o resto das vossas vidas. Vejam o jogo, o que fizeram hoje é histórico, obrigado a todos", disse Rui Costa.