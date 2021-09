Rui Costa: «No Benfica ninguém é obrigado a ganhar mas é obrigado a fazer tudo para ganhar»

Rui Costa esteve este domingo em Paredes em mais uma ação de campanha para as eleições do Benfica de dia 9 de outubro, sublinhando que vai "servir os adeptos, ouvir os adeptos, sempre com o objetivo de ganhar sempre".





Dos autógrafos aos aplausos: Rui Costa na casa do Benfica de Paredes

"No Benfica ninguém é obrigado a ganhar, mas é obrigado a fazer tudo para ganhar. É uma obrigação para todos os atletas. Queremos liderar no futebol profissional, mas também na formação. Ambicionamos um título europeu de sub-19. Já chegámos a duas finais, e temos condições para voltar a fazê-lo", afirmou aos adeptos que estiveram num almoço com o atual dirigente do clube.E prosseguiu: "Sei o que o Benfica e os nossos adeptos precisam e, por isso mesmo, quero criar um espaço do sócio no estádio da Luz, a casa do sócio, para os verdadeiros donos do clube".