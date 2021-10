Rui Costa: «O Benfica é o clube com mais títulos no futebol e nas modalidades»

Rui Costa surgiu na Centro Nacional de Exposições, em Santarém, para se debruçar sobre o futuro do Benfica, em particular o das modalidades, onde quer ganhar em todas, assumindo que o clube da Luz é aquele que reina em Portugal a nível de títulos conquistados.





"Servir o Benfica, os adeptos e os sócios é dar-lhes vitórias. Posso estar aqui a dizer que vamos ganhar mas dizem vocês: ‘ganhámos toda a vida’. O Benfica é o clube com mais títulos no futebol e nas modalidades mas é um facto que podemos servir bem os nossos sócios e pensar em dar-lhes títulos, liderando o desporto nacional. É minha convicção e trabalho dar-vos isso. O futebol é aquilo que mais nos apaixona mas também queremos dar-vos títulos nas modalidades. Ultimamente, aí não temos conseguidos os títulos que todos nós queremos obter. No projeto olímpico temos tido sempre atletas medalhados e não faz sentido não termos delegações onde o Benfica é o clube português mais representado. Portanto, temos de cimentar o projeto olímpico, fazê-lo crescer cada vez mais", começou por referir à plateia de 150 sócios e adeptos das águias, concretizando a ideia."Muitas vezes penalizamo-nos a nós próprios por querermos ser mais ambiciosos do que os outros. Disse que temos ganho menos nas modalidades do que aquilo que queremos. É um facto que somos os únicos a apostar em 10 equipas nas modalidades [voleibol, andebol, hóquei em patins, futsal e basquetebol], com cinco masculinas e cinco femininas. Enquanto outros apostam tudo em duas ou três equipas, nós apostamos em 10. Isso às vezes tem o seu custo. É o custo que nós tivemos agora para dar sustento a estas 10 equipas. Como nenhum benfiquista gosta de entrar numa competição só por entrar, eu também não gosto. Se temos 10, vamos procurar ganhar nas 10. Como somos os maiores em tudo, temos obrigação de ser referência em todas as áreas e não só na desportiva", reiterou Rui Costa.