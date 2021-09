Rui Costa oficializa hoje candidatura à presidência do Benfica

Rui Costa vai oficializar esta terça-feira a candidatura às próximas eleições do Benfica, marcadas para o dia 9 de outubro.





O atual líder dos encarnados vai fazer uma declaração à imprensa às 20h30, a partir de uma unidade hoteleira de Lisboa.Recorde-se que Rui Costa passou a gerir os destinos do clube depois da demissão de Luís Filipe Vieira, na sequência do processo 'Cartão Vermelho'.Francisco Benitez, do movimento 'Servir o Benfica', também pretende candidatar-se e já iniciou o período de recolha de assinaturas.