Rui Costa: «Os benfiquistas sabem que estou otimista»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rui Costa liderou a comitiva do Benfica na viagem para Liverpool e mostrou acreditar no apuramento para as meias-finais da Liga dos Campeões."Os benfiquistas sabem que estou otimista", afirmou o presidente das águias à CMTV, sem se alongar, num momento em que distribuía autógrafos a vários adeptos.