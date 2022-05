Rui Costa para o presidente da Câmara de Lisboa: «Vai ter de levar connosco aqui muitas vezes»

Rui Costa discursou na Câmara Municipal de Lisboa perante a equipa feminina campeã nacional de futebol começando em jeito de brincadeira: "Obrigado ao senhor presidente por esta receção. É a segunda vez numa semana que estamos aqui, prometo e garanto que serão muitas mais, vai ter de levar connosco aqui muitas vezes. É o nosso grande objetivo", garantiu.

O presidente das águias explicou o projeto de futebol feminino do Benfica que tem quatro anos, recordando "um campeonato que fugiu pela Covid-19". "Fomos a primeira equipa a participar na Liga dos Campeões. Falou da importância das mulheres na vida e nós temos tido muita atenção a isso. Enquanto presidente tenho o maior orgulho de presidir ao maior e único clube português que tem as seis modalidades principais modalidades do país no feminino. Para além do crescimento que temos tentado dar às nossas equipas, no último domingo tentámos proporcionar aos nossos atletas e adeptos e ao país inteiro uma festa brilhante. Fizemos o jogo decisivo frente ao rival Sporting no Estádio da Luz, batendo o recorde de assistência em encontros oficiais, mostrando a importância que queremos dar ao desporto feminino. A estas meninas que estão aqui, que nunca percam aquilo que têm mostrado. Vocês são aquilo que eu quero para o nosso Benfica: uma equipa com ambição, qualidade e que nos dá vitórias", frisou Rui Costa.