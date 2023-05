Rui Costa para os adeptos no Marquês: «Se não estivesse deste lado, estaria ao vosso lado»

Depois de Roger Schmidt, Rui Costa pegou no microfone em cima do palco da festa no Marquês de Pombal. Sem querer alongar-se no discurso, o presidente do Benfica agradeceu o apoio de todos os adeptos ao longo da temporada, bem como ao trabalho desempenhado pela equipa técnica liderada por Roger Schmidt."Boa noite, Benfica. Somos campeões nacionais. Chega de pedir o 38, ele já cá está. Não é noite de grandes discursos, mas também não posso acabar a noite sem agradecer a este grande grupo de trabalho, a este excelente staff, ao compromisso que assumiu desde o primeiro dia. Mas também a todos vocês, que acreditaram desde o primeiro momento. Chegamos ao Marquês graças a vocês, num título que é de união, que é do nosso orgulho. Viva ao Benfica!", começou por dizer o líder dos encarnados, rematando: "Se não estivesse deste lado, estaria ao vosso lado".Depois, Rui Costa pegou no microfone e liderou a festa cantando: "Eu amo o Benfica". Os adeptos responderam ao pedido do presidente e os jogadores também.