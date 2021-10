Rui Costa parabeniza equipa de hóquei feminino: «São um orgulho para todos os benfiquistas»

Rui Costa, presidente do Benfica, parabenizou este sábado a equipa feminina de hóquei em patins das águias, que hoje venceu o CACO por 3-1 e conquistou a oitava Supertaça consecutiva da sua história.





"Os meus parabéns à equipa de hóquei em patins feminino, jogadoras, equipa técnica e todo o staff pela conquista da oitava Supertaça consecutiva da nossa história. Mostraram, em Alverca, uma determinação incansável para enriquecer com mais um troféu o nosso Museu Benfica–Cosme Damião. São um orgulho para todos os benfiquistas. Parabéns, campeãs!", pode ler-se na mais recente nota publicada no site oficial das águias.Recorde-se que o récem-eleito presidente esteve hoje presente nas bancadas do Pavilhão de Alverca.