Rui Costa pede grande exibição frente ao Bayern

Rui Costa espera que o Benfica realize um “grande jogo” hoje à noite, no reduto do Bayern Munique. Numa curta declaração à partida para a Alemanha, o presidente dos encarnados expressou o seu sentimento.

“Vai ser um jogo difícil, mas temos de ter sempre confiança no que vamos fazer. Sabemos que temos de fazer um grande jogo”, afirmou Rui Costa, de 49 anos e que liderou a comitiva que viajou ontem à tarde para Munique.

Os encarnados tentam fintar o destino no confronto com o campeão alemão, que assegurará a presença nos oitavos de final da Champions se pelo menos empatar. O Benfica procura uma vitória inédita diante do Bayern. Nos 11 jogos anteriores, empatou três e perdeu oito. De resto, os encarnados foram derrotados nas cinco visitas anteriores aos bávaros.