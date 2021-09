Rui Costa pede reconhecimento por André Almeida

Em mais um episódio da série ‘300 dias’, que relata a recuperação de André Almeida, Rui Costa pede maior reconhecimento pelo camisola 34 das águias. “Tem um papel merecido no balneário, um papel merecido no clube e gostava que as pessoas tivessem mais noção da qualidade que tem”, atira o agora presidente demissionário.

De resto, neste trecho foi possível ver o polivalente lateral-direito no regresso ao trabalho de relvado e ao convívio com os restantes companheiros. “Estou a reaprender a fazer quase tudo”, confessou, depois de mostradas as dificuldades para controlar, por exemplo, os tempos de salto. “Perdemos o jogo de cabeça, agora parece que estou a levar com um martelo”, brincou, sublinhando a ajuda da “família” que tem no plantel.