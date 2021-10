Rui Costa pensa em obras no exterior do Estádio da Luz

Rui Costa deixou antever que, caso seja eleito presidente do Benfica, irá efetuar obras no exterior do Estádio da Luz. O candidato perguntou se os adeptos presentes no jantar em Algueirão-Mem Martins consideravam o reduto benfiquista mais bonito por dentro do que por fora e acabou por receber várias respostas afirmativas. Foi nesse momento que afirmou ter em mente a possibilidade de vir a fazer obras na fachada.





"Significa que temos de dar ao estádio a mesma imponência por fora que tem por dentro", afirmou o líder da lista A às eleições do Benfica, reunindo aplausos dos presentes.