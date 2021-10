Rui Costa: «Percebo que as pessoas, pela forma como Vieira saiu, quisessem uma razia»

Em entrevista à BTV, Rui Costa explicou as opções tomadas para a composição da sua lista e assumiu entender aqueles que pretendiam aquilo que apelida de "razia", especialmente por conta da saída de Luís Filipe Vieira da forma como se deu.





"A renovação tem a ver com homens da minha confiança. Entraram três, mantiveram-se três. Três deles que tinham entrado apenas em outubro. Isto implica serem nove pessoas de uma equipa de trabalho que me dá total garantia das ideias e que são pessoas da minha confiança. Percebo que as pessoas, numa fase de continuidade, com processos pelo meio, pela forma como Luís Filipe Vieira saiu, quisessem uma razia, à semelhança de um ano futebolístico que não corre bem e os adeptos querem novos jogadores e um novo treinador. Acontece que sou eu quem está à cabeça, preciso de ter a meu lado pessoas de confiança. Isso não implicava uma mudança, como foi falado muita gente... Construí uma equipa que dá as garantias que preciso, são de confiança, estarei bem salvaguardado. Estou satisfeito com a lista, que me irá ajudar e apoiar em tudo o que sejam os interesses do benfica, que é a única preocupação", disse.