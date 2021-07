«Rui Costa presidente? Tanto quanto me apercebi, Vieira não sabe»

Manuel Magalhães e Silva, advogado de Luís Filipe Vieira, disse não ter a perceção de que Luís Filipe Vieira soubesse, durante a tarde, que Rui Costa era o novo presidente do Benfica.





"Não falámos sobre isso. Tanto quanto eu me apercebi, não sabe [que Rui Costa é o seu sucessor]", revelou o advogado aos jornalistas ao final da tarde, à saída do Tribunal Central de Instrução Criminal.Recorde-se que Rui Costa foi hoje confirmado como novo presidente do Benfica, ao passo que Luís Filipe Vieira suspendeu as funções de líder do emblema encarnado. No entanto, comotinha dado conta, a passagem de pasta para Rui Costa já tinha ficado alinhavada em sede de reunião na última quarta-feira, até porque o próprio Luís Filipe Vieira havia deixado isso claro num dos primeiros encontros da Direção logo após as eleições do último mês de outubro. Apesar de não haver nenhum documento interno onde tal esteja patente, todos na Luz tinham presente esta diretriz de Vieira.