Rui Costa quebra o silêncio à BTV na quarta-feira

O Benfica informa que Rui Costa irá conceder uma entrevista ao canal do clube na quarta-feira, às 22 horas, onde fará o balanço de três meses de mandato à frente do clube da Luz.O momento da equipa de futebol, das modalidades mas também as revelações feitas pelas escutas do Ministério Público deverão ser temas comentados pelo sucessor de Luís Filipe Vieira nos encarnados.