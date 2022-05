Rui Costa quer equipas do Benfica "à dimensão" de Eusébio

Rui Costa marcou presença na apresentação do livro '(E)ternamente Eusébio', biografia oficial do pantera negra, tendo vincado que a figura maior da história do Benfica tem de continuar a servir de inspiração aos jogadores do clube da Luz."O Eusébio é o símbolo da mística, da dedicação, da simplicidade, da humildade, do querer, da vontade de ganhar cada jogo. Claro que será sempre um símbolo não só para os adeptos, mas também para todos os atletas que representem este clube. Se gostava de ver as nossas equipas a jogar com a dimensão do Eusébio? Todos nós gostaríamos, mas qualidade como a dele, já não há. Mas que os jogadores consigam ter os outros atributos que o Eusébio tinha, ele que metia o Benfica à frente de tudo", assinalou o presidente das águias, aos jornalistas.Numa sessão que contou com a presença de várias figuras ligadas ao mundo do futebol, assim como de outras áreas da sociedade portuguesa, o presidente benfiquista enalteceu a importância de Eusébio na internacionalização da marca Benfica."Com uma carreira notável ao serviço do Benfica, é notável que o seu nome se confunda com o do próprio Benfica. Falar de Eusébio é falar de Benfica e falar de Benfica é falar de Eusébio. É uma figura ímpar da nossa história e mística. A ele se deve parte do que somos hoje. Um dos maiores clubes de Portugal e um dos maiores do mundo. Uma projeção internacional inacreditável tendo em conta a dimensão do nosso país. O país que o acolheu e a quem ele retribuiu da melhor forma. Vestiu a camisola da equipa das quinas sempre com a mesma honra, responsabilidade e entrega sem limites. A gratidão do Benfica será eterna, a gratidão de Portugal eterna será. A gratidão de todos os que amam o desporto rei será eterna. Porque o Eusébio é um notável exemplo de talento, espírito de sacrifício, fonte inesgotável de inspiração. Pelo que fez em vida, tornou-se, tal como Amália e Pessoa, maior do que ele próprio", frisou, tendo ainda agradecido a João Malheiro, autor da biografia, "pela forma abnegada como cedeu todos os direitos comerciais do livro ao Benfica sem pedir nada em troca".De referir que na sessão de apresentação da biografia oficial de Eusébio estiveram nomes como Fernando Santos, Pedro Proença, Humberto Coelho, João Vieira Pinto, Nuno Gomes, Simão Sabrosa, Diamantino, Carlos Manuel, Oceano, Lito Vidigal, Paulo Portas, Bernardino Soares, Fernando Mendes, Paulo de Carvalho, Fernando Tordo, Toy, António Vitorino D'Almeida, entre muitas outras figuras de vários quadrantes da sociedade portuguesa.