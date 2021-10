Rui Costa quer plantéis mais curtos, menos jogadores com contrato e teto salarial

Rui Costa apresentou o programa com que irá concorrer às eleições do Benfica, sendo de destacar, no documento, as medidas a aplicar no futebol profissional. Ter no plantel principal o máximo de 25 jogadores e reduzir o número de jogadores com contrato com as águias. O candidato anunciou ainda que pretende ainda "estabelecer tetos salariais nos primeiros contratos seniores e na massa salarial global do plantel".





Os jovens da formação também merecem a atenção de Rui Costa, com este a defender uma "política de retenção de talentos formados no clube sempre que assumam relevância e influência na equipa principal". Estes que, num plantel com um máximo de 25 jogadores, serão as primeiras alternativas: "Conceber plantéis com o máximo de 25 jogadores, reforçando esse número sempre que necessário apenas com jogadores da formação".