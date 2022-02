Rui Costa quer "resposta à altura" do Benfica frente ao Ajax

Rui Costa, presidente do Benfica, espera que a equipa dê hoje, frente ao Ajax, uma boa resposta à crise de resultados. "Este jogo tem um peso enorme, mesmo que a época estivesse a correr às mil maravilhas. Há muitos anos que não estávamos nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões e é um jogo de extrema importância para nós. A época não está a correr como desejávamos e o jogo acaba por ter um peso ainda maior", atirou o líder das águias, à BTV.O dirigente, de 49 anos, falou num almoço que junto, num hotel em Belém, os dirigentes dos dois clubes. De destacar que estiveram presentes o novo administrador e homem-forte do futebol do Benfica, Lourenço Pereira Coelho, e o CEO do Ajax, o antigo guarda-redes Edwin van der Sar."Estamos nos oitavos-de-final com todo o mérito, depois de passarmos num grupo em que estavam Bayern Munique e Barcelona. É uma eliminatória difícil, mas temos de encará-la com otimismo. Temos de dar uma resposta à altura do nosso clube", disse, frisando: "Não é novidade para ninguém o que o Ajax tem feito nos últimos anos, mas quem está nos oitavos-de-final não pode esperar facilidades, seja contra que adversário for. Temos uma oportunidade de dar uma resposta e inverter o nosso caminho em termos nacionais."Rui Costa falou ainda forte presença de adeptos esperada, deixando um aviso à equipa: "É um motivo de enorme orgulho saber que o estádio vai estar cheio. A resposta que os adeptos estão é a resposta que os jogadores vão ter de dar dentro de campo."Por sua vez, Edwin van der Sar perspetivou "um jogo fantástico, entre dois clubes com grande história e uma filosofia semelhante", lembrando "lendas" dos dois emblemas, como Eusébio e Cruyff.