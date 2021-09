Rui Costa quer transparência: «Vamos dar uma explicação em todas as janelas de mercado»

Rui Costa marcou presença na Casa do Benfica de Paredes onde falou sobre sobre a candidatura à presidência das águias. "Ser presidente não é um sonho de criança mas sim uma ambição presente de fazer crescer o Benfica", vincou numa intervenção para os sócios que acorreram este domingo ao espaço.





"Tenho a presunção de dizer que conheço o clube e quais as suas necessidades. E esse é um dos motivos que me fizeram estar aqui. Sou ex-jogador, talvez não tenha os atributos que se falam por aí, mas se há coisa que demonstrei na minha carreira foi a minha paixão pelo clube. A coisa mais importante no meu manifesto eleitoral começa e acaba em servir o adepto. Com defeitos e virtudes, e tenha o cargo que tiver, quero que olhem para mim como um adepto", sustentou o presidente demissionário.Rui Costa apontou para um "momento conturbado" que se vive e assumiu transparência. "Os adeptos têm de ter explicações de todas as operações. É a minha premissa: dar tranquilidade ao clube e também cumprir com a democracia inerente ao clube. Por isso, quero clarificar sempre as ideias e gestão com rigor. E quero que os adeptos saibam o porquê das nossas decisões. Por isso, em todas as janelas de mercado, vamos dar uma explicação de todas as operações. Porque vendemos e porque comprámos", reiterou o antigo jogador que foi requisitado para autógrafos e fotos.