Rui Costa: «Quero reduzir o plantel para criar mais espaço aos nossos jovens jogadores»

Rui Costa assumiu que a política de contratações do Benfica sofreu alterações nos últimos dois anos.





Em declarações em entrevista exclusiva à BTV, o presidente das águias assumiu que o paradigma do clube passará por um misto entre aposta na formação e a contratação de jogadores com mais experiência, explicando que um dos objetivos traçados a curto prazo é mesmo a redução do plantel encarnado para dar mais espaço aos jovens formados no Seixal."Nestes últimos dois anos mudámos o paradigma [de contratações], mas o Paulo Bernardo tem jogado, não é verdade que deixámos de apostar na formação, mas fomos mais ambiciosos sim. Quando se contrata muitos jogadores muitas vezes atrasam o desenvolvimento da equipa, até porque muitos não se adaptam. É verdade que fizemos um investimento alto, mas se pensarmos onde fomos investir, não foi um esbanjar de dinheiro em jogadores que ninguém conhecia. O projeto futuro passará sempre pelo projeto misto de formação, nem todos os anos se conseguem João's Félix, Renato's e Bernardo's Silva, mas também em jogadores com experiência, como jogadores perto dos 30 que já nos deram rendimento altíssimo, como foi o caso do Jonas, por exemplo", disse.

"Este mercado de janeiro não é um mercado que ofereça muita coisa, naquilo que é a vida futebolística pós-covid. Queremos reduzir o plantel. Eu gosto de plantéis curtos. Um dos objetivos é reduzir o plantel para criar mais espaço para os nossos jovens jogadores. Este planeamento e o que preparamos para o Benfica também envolve o futebol de formação. Tudo aquilo que eu falar neste mercado pode desviar das atenções daquilo que eu realmente quero que é lutar pelo campeonato nacional", terminou.