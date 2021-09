AG da SAD do Benfica: aprovado relatório e contas com prejuízo de 17,4 milhões

A assembleia geral da SAD do Benfica ratificou Rui Costa como presidente do Conselho de Administração, cargo para o qual fora indicado após a renúncia de Luís Filipe Vieira, em julho passado. Como foi informado em comunicado enviado à CMVM, a cooptação de Sílvio Cervan como administrador também foi ratificada, de modo a completarem ambos o mandato que termina em 2024. Depois da saída de Vieira, o Benfica indicou Rui Costa para a liderança da Administração. Já Cervan ocupou o lugar que ficou em aberto, como representante do clube da Luz.

A reunião de acionistas aprovou, ainda, as contas do exercício 2020/21, que registou um prejuízo de 17,4 M€. Apesar dos resultados negativos (o primeiro em oito anos), a assembleia geral aprovou um voto de confiança no Conselho de Administração, no Conselho Fiscal e no Revisor Oficial de Contas, " pelo exercício dos seus cargos, (...) entre 1 de julho de 2020 e 30 de junho de 2021".