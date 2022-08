Rui Costa reage à morte do sócio número 1: «Hoje é um dia triste para o Benfica»

Rui Costa reagiu esta terça-feira ao falecimento do sócio número 1 do Benfica, Emílio Andrade Júnior. Em mensagem no site oficial do clube, o presidente dos encarnados recordou a "simpatia extrema" e o "coração enorme" de 'Ti Emílio', como era reconhecido por entre a família benfiquista e amigos."Hoje é um dia triste para o Sport Lisboa e Benfica com a partida do nosso Sócio número 1, Emílio Andrade Júnior. Foi sempre um exemplo de enorme dedicação e devoção pelo Glorioso. Querido por todos, de uma simpatia extrema, um coração enorme. Tive o privilégio de testemunhar toda essa paixão do nosso Ti Emílio, como carinhosamente os amigos e todos os que gostavam dele o tratavam. Sempre disponível para o Clube, foi uma inspiração e um exemplo para os nossos atletas e para todos os Benfiquistas, sem nunca esquecer a relação tão fraterna com o grande Eusébio. Em nome do Sport Lisboa e Benfica endereço à sua família e amigos as mais sentidas condolências", pode ler-se.O Benfica informou ainda que será cumprido um minuto de silêncio em homenagem a Emílio Andrade Júnior no encontro desta noite (20:15 horas) entre Benfica e Paços de Ferreira.