Rui Costa recorre de multa no Tribunal Arbitral de Desporto

O presidente do Benfica, Rui Costa, recorreu para o Tribunal Arbitral do Desporto de uma multa que lhe foi aplicada por declarações proferidas após o jogo frente ao Gil Vicente, na Luz, que as águias perderam por 2-1, a 2 de fevereiro.Na altura, o dirigente criticou a arbitragem ao referir que era "hora de dizer basta", sentindo que o Benfica estava a ser prejudicado. "Não vamos esconder o que nos estão a fazer. São casos demasiado flagrantes. Não é um momento fácil para os benfiquistas. Basta da devassa diária, para nos desunirmos mais", expressou.Nesse sentido, o líder do clube da Luz foi multado em 1.150€ pelo "eventual comportamento incorreto violador de deveres gerais", como se lê na nota do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol."Numa edição da sua newsletter, a 18 de maio, o Benfica mostrou-se indignado, referindo que "Rui Costa disse 'basta' e foi acusado de incitamento à violência."O Conselho de Disciplina sustenta a multa com "a prática de uma infração disciplinar prevista no artigo 141.º" do Regulamento de Disciplina, que se refere à "inobservância de outros deveres." Agora, o caso segue, então, para o Tribunal Arbitral do Desporto.