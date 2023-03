Rui Costa recorre para o TAD da suspensão de oito dias

Rui Costa recorreu para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) da suspensão de oito dias, por ter confrontado o árbitro Tiago Martins no final do encontro com o Sp. Braga, que ditou o afastamento do Benfica da Taça de Portugal. O recurso já deu entrada nos serviços do TAD.O jogo, realizado a 9 de fevereiro na Pedreira, terminou com empate a uma bola, mas os arsenalistas levaram a melhor no desempate por penáltis (5-4). No final, Rui Costa dirigiu-se a Tiago Martins, numa zona de acesso ao balneário, tendo sido punido com oito dias de suspensão e multado em 102 euros. Aos jornalistas, queixou-se de um penálti não assinalado a favor do Benfica e da não expulsão de Racic, por falta de Aursnes, depois de Bah ter visto o vermelho, "num lance com a mesma dinâmica".O presidente dos encarnados, de 50 anos, começou por recorrer para o Pleno do Conselho de Disciplina, que manteve a pena.