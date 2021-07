Rui Costa responde a Benítez: «Missiva é falsa e de má-fé»

Rui Costa respondeu aos três sócios, entre eles Francisco Benítez, líder do Movimento Servir o Benfica, que pediram explicações sobre negócios e relações comerciais entre o Benfica e empresas ligadas ao vice-presidente das águias, o que era visto como "uma violação clara dos estatutos". O dirigente das águias fala em "má-fé".





"Nos tempos conturbados que o Benfica vive, é importante conceder aos membros dos órgãos sociais a oportunidade de prestarem esclarecimentos relativos à vivência associativa em matérias que lhes digam respeito. Assim, como é facilmente comprovável, a missiva que vos foi dirigida é falsa e de má-fé, tendo como objetivo denegrir-me pessoalmente e à minha família", começou por sublinhar Rui Costa, em resposta ao Conselho Fiscal, prosseguindo, depois a sua defesa."No que respeita à suposta atividade do meu filho, Filipe Costa, de intermediação de jogadores devo referir que as contratações identificadas no pedido que vos é dirigido tiveram lugar antes de eu assumir qualquer cargo nos órgãos sociais do Benfica. Posso garantir que nunca participou em qualquer negociação que envolvesse o Benfica conforme pode ser confirmado no contrato das atletas identificadas na carta em causa" acrescentou, negando ainda qualquer ligação entre a Footlab e o Benfica."Desconheço, em absoluto, qualquer informação tornada pública ou não - a qual será sempre falsa - de uma alegada parceria entre o Footlab e o Benfica", vincou.