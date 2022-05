Rui Costa reuniu-se com o secretário de Estado do Desporto: «Foi bastante produtivo»

O presidente do Benfica, Rui Costa, recebeu nesta quinta-feira o secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Correia, tendo ambos discutido vários assuntos. A centralização dos direitos televisivos, o regime jurídico das sociedades desportivas e a transparência e violência no desporto foram alguns dos temas abordados numa sessão "muito produtiva" no entender do dirigente dos encarnados."Esta primeira reunião com o secretário de Estado foi bastante produtiva. Tivemos todo o prazer em convidá-lo a conhecer as nossas instalações, a abrimos as hostilidades e espero que esta reunião seja a primeira de muitas. O Benfica quer estar e estará sempre envolvido para a melhoria do desporto nacional. Precisávamos desta reunião para colocarmos em cima da mesa alguns dos argumentos que queremos discutir com o Governo. O secretário de Estado fez o favor de proporcionar uma reunião muito produtiva", afirmou Rui Costa.O presidente das águias assumiu o compromisso de zelar pelo futebol mas também por outras modalidades. "Provavelmente até paguei por isso, mas sendo um homem do desporto irei fazer tudo para zelar pelo desporto nacional. Em primeiro, as pessoas exigem que defenda o Benfica. Sendo uma das maiores instituições do país, o Benfica tem a obrigação de zelar pelo desporto nacional de forma séria. Por isso, estas reuniões têm de acontecer muitas vezes", sublinhou.Quanto a João Paulo Correia, mostrou-se satisfeito pela abrangência dos assuntos abordados com o líder do clube da Luz. "Discutimos, acima de tudo, assuntos de interesse para o desporto português. O Benfica é um clube eclético. Falámos dos assuntos na agenda do futebol, mas também de muitos outros relacionados com as modalidades e desporto em geral. Falámos da centralização dos direitos televisivos, de uma eventual revisão do regime jurídico das sociedades desportivas, da violência no desporto e da integridade desportiva", revelou o secretário de Estado da Juventude e Desporto, acrescentando: "Temos objetivos definidos para o mandato. A afirmação do desporto português num contexto internacional é um deles. O Benfica, desde a sua fundação, tem dado um grande contributo para a internacionalização do desporto português, como a afirmação das outras modalidades e o contributo que dão para o projeto olímpico. O desporto português também vive muito do contributo que os maiores clubes nacionais também dão."