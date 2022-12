Rui Costa revela estratégia para o mercado de janeiro e faz promessa aos adeptos

Rui Costa explicou, em declarações à BTV, que o Benfica não conta vender jogadores no mercado de inverno, até porque o clube não atravessa problemas financeiros. O presidente dos encarnados só admite saídas dos elementos fundamentais para Roger Schmidt "pelo valor da cláusula", reforçando que o objetivo é "fazer uma época ganhadora"."Nos meses de dezembro e janeiro não se falará de outra coisa senão do mercado e nós estamos felizes por falarem tão bem dos nossos jogadores, de haver tantos pretendentes, que vão para aqui, para ali... Aquilo que posso prometer aos nossos adeptos é o que fiz no princípio do ano. Este é um projeto desportivo, não é financeiro. Felizmente não atravessamos problemas financeiros e não temos necessidade de vender jogadores para fazer face ao que que seja em termos financeiros", considerou o líder dos encarnados."Vamos fazer ajustes que possam beneficiar o plantel. Temos o objetivo único de fazer uma época ganhadora, em janeiro não irá sair nenhum jogador - a menos que seja pela cláusula -, que neste momento seja fundamental para o plantel.