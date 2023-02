Rui Costa revela por que Schjelderup e Tengstedt ainda não fizeram a estreia pelo Benfica

A par do regresso de Gonçalo Guedes, Schjelderup e Tengstedt foram as duas contratações mais sonantes do Benfica no mercado de transferências de inverno. Contudo, os dois jogadores contratados ao FC Nordsjælland e ao Rosenborg, respetivamente, ainda não foram utilizados. Rui Costa explicou esta quinta-feira o porquê.

"Olhando para o plantel, considerámos algumas lacunas. Todo este trabalho é feito em consonância com a equipa técnica. Precisávamos de mais um extremo e de mais um homem de área. Daí estes dois nomes, para colmatar algumas lacunas. Dois jogadores de enorme qualidade, de presente e de futuro. Schjelderup merece enorme confiança de futuro. Recuperar filão nórdico? Foi sempre um mercado que resultou no Benfica. Tem de ser visto com estes olhos: tem muito talento, gerações extraordinárias. Acreditamos que sejam uma mais-valia. Tivemos o exemplo do Fredrik que chegou e em muito pouco tempo se integrou. Estes são mais jovens. Podem perguntar por que ainda não foram utilizados. Eles estavam em pausa de campeonato, daí a estarem a demorar mais a entrar na equipa. Tivemos o cuidado de pegar neles e fazerem uma mini pré-temporada. Estamos cada vez mais convencidos do que acabámos de fazer", atirou o presidente dos encarnados, em entrevista à BTV, onde falou sobre o mercado do Benfica na última janela de transferências, que encerrou em Portugal no dia 31.