Rui Costa revelou reuniões sobre o cartão do adepto: «Estamos à cabeça dessa revolta»

Um dos temas aflorado por Rui Costa na assembleia geral do Benfica na noite desta sexta-feira foi a posição do clube sobre o cartão do adepto, que tem deixado o setor vazio, a ele afeto, no Estádio da Luz.





"Falou-se do cartão do adepto. Era um tema que gostava de explicar minimamente. Não é verdade que não se tem feito nada pelo cartão do adepto. De há dois meses a esta parte, tenho reunido com vários grupos de adeptos e entidades que impuseram esta maldita lei. E acreditem que tudo temos estado a fazer, em conjunto, para que aqueles espaços vazios que veem no nosso estádio sejam cada vez mais reduzidos, até acabarem. E isso tem sido trabalhado e tratado com as entidades. Não é tema fácil que dependa só de nós, mas estamos à cabeça dessa revolta, digamos assim", frisou o presidente demissionário das águias perante mais de 600 sócios.