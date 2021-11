Rui Costa: «Sabemos ignorar as mentiras e quem nos quer dividir»

O momento em que Rui Costa entrega o anel de platina ao seu ex-treinador, Arnaldo Teixeira O momento em que Rui Costa entrega o anel de platina ao seu ex-treinador, Arnaldo Teixeira

Rui Costa deixou este sábado um apelo à união e garantiu o Benfica não vai abandonar o caminho traçado independentemente dos obstáculos que surgirem. 971 sócios foram agraciados pelos 25, 50 e 75 anos de associativismo ao clube.Dizendo-se muito honrado pelo voto de confiança que lhe foi dado, falou de orgulho e responsabilidade. "Somos um clube com uma história impar, com um conjunto de principios e valores que nunca podem ser colocados em causa", afirmou na cerimónia de entrega dos anéis de platina e emblemas de dedicação 2021."Honra pelo voto de confiança nas eleições de 9 de outubro. Conferiram à nossa equipa, responsabilidade, ainda maior, na maior participação eleitoral de sempre. A maior de um clube português, a segunda a nível mundial. Isso traduz uma exigência acrescida à qual não podemos falhar. Orgulho porque já estive nessa plateia para receber o emblema de prata. sei o quão simbólico é esse momento no vosso percurso. Honra por poder representar os maiores sócios do mundo. Tive o privilégio de jogar em grandes palcos, em grandes países. Ninguém viu uma massa adepta como a nossa que acompanha o Benfica para todo o lado de forma singular e inigualável", considerou."O nosso Benfica está forte e sabe o caminho que quer trilhar. Para alcançar o que pretendemos alcançar é fundamental que estejamos unidos e coesos. Foi sempre onde estivemos mais unidos e coesos que conseguimos ganhar. O apelo de união que vos faço é uma exigência que primeiro tenho para mim", continuou o presidente do Benfica.E prosseguiu: "Por ser uma forma de estar, fiz questão de reunir diferentes sensibilidades quanto ao futuro do Benfica na comissão que criámos para a revisão dos estatutos. Nas últimas semanas temos visto uma campanha de desestabilizaçao. Sabemos ignorar as mentiras e quem nos quer dividir Vamos traçar o rumo que nos vai deixar mais perto das vitórias. Sabemos bem o futuro que queremos para o Benfica. Temos objetivos bem delineados.""Seria mais fácil alcançar o sucesso reunindo várias sensibilidades. Se hoje me lembro de Borges Coutinho é por me lembrar que este seja o caminho. Ou nos unimos ou mais difícil será atingir o que ambicionámos. É esse o desafio que gostaríamos de deixar, concordando ou discordando, mas sempre respeitando a instituição Benfica. Saibamo unir-nos em torno do clube e dos valores e não de quem lá fora nos quer prejudicar. Sempre unidos na defesa intransigente do Benfica contra os que nao nos querem bem. Unidos poderemos ser imbatíveis", finalizou.