Rui Costa assistiu à final da Allianz Cup na tribuna do Municipal de Leiria, mas o presidente do Benfica abandonou o espaço pouco depois do apito final e não acompanhou a cerimónia de entrega de medalhas e do troféu ao Sporting.Rui Costa viu o jogo ao lado do presidente da Liga, Pedro Proença, que esteve sentado entre o líder das águias e Frederico Varandas, homólogo dos leões.