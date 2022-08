Rui Costa: «Se a equipa está a ganhar, há entusiasmo»

O Benfica rumou esta segunda-feira à Dinamarca, onde terça-feira defronta o Midtjylland (18h45), e à partida Rui Costa reconheceu que os bons resultados que a equipa tem feito reforçam a confiança de todos."Se está a ganhar, há entusiasmo, como é óbvio", referiu o presidente do Benfica.Terça-feira, o Benfica defronta em Randers o Midtjylland, na segunda mão da terceira pré-eliminatória da 'Champions', com uma vantagem de 4-1 trazida da Luz, num jogo que terá arbitragem do sérvio Srdjan Jovanovic.Em caso de sucesso na eliminatória, as águias defrontam depois no 'playoff' de acesso à fase regular da prova o vencedor do duelo entre Dínamo de Kiev e o austríaco Sturm Graz, que se defrontam também na terça-feira, na Áustria, após uma primeira mão ganha pela equipa ucraniana (1-0).