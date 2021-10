Rui Costa: «Se comprava as ações de Vieira? Não...»

Questionado sobre se compraria as ações de Luís Filipe Vieira, Rui Costa deixou claro que não vê vantagem nesse movimento, mas frisou que essa decisão terá de ser tomada depois pela direção que vencer as eleições.





"Não seria justo tomar uma decisão em período eleitoral. Posso não estar cá a partir de dia 9. Quem estiver tem de tomar esta decisão. Se me pergunta se eu comprava as ações de Vieira, hoje, diria que não, porque não traz vantagens para o clube."Sobre a entrada de investidores externos, o candidato à liderança das águias foi claro: "A SAD será sempre do clube e o clube será sempre dos sócios. A menos que em AG os sócios peçam outra coisa, mas isso nem se põe em causa. Seja que manobras forem feitas para beneficiar o clube, essa premissa está garantida. Admito conversar com todos os investidores que possam aparecer para investir no clube. É obrigação nossa respeitarmos isso e ouvir o que as pessoas têm para dizer e trazer. O que importa nao é receber as pessoas, mas perceber o que cada investidor pode trazer. Há várias formas de trazer investidores sem nunca perdermos o controlo da SAD. Não posso não pensar que se há investidores que querem investir não os ouvir. Tenho de receber toda a gente e tirar ilações a partir dali. Ninguém vai investir no clube sem trazer grandes vantagens para o clube.""Está a ser feita uma auditoria forense a todos os processos. Teremos a resposta, creio eu, até finais de outubro. Esta auditoria está a ser realizada, vamos esperar. Todas as auditorias têm de ser feitas. Todas as empresas são auditadas por empresas importantes no setor. Não será nunca pela ausência de auditorias que o Benfica terá problemas em relação ao que quer que seja."