Rui Costa após assumir a presidência: «Vou pôr sempre os interesses do Benfica à frente»

"Sou a partir de hoje presidente. Assumo a liderança com mesmo orgulho e paixão com que vesti a camisola pela primeira vez. Decidi fazer a apresentação como presidente no meio do relvado, onde vivi os momentos mais felizes da vida. Sei a responsabilidade que hoje assumo e o que esperam os benfiquistas de mim. Tudo darei de mim para que o clube seja cada vez maior. São tempos desafiantes, de nos unirmos em prol do Benfica. As nossas prioridades são a preparação das épocas desportivas, no futebol e nas modalidades, e temos de o fazer com a maior das ambições. Este será sempre o meu foco: ganhar", começou por dizer o novo líder das águias, numa declaração aos jornalistas sem direito a questões."Quero também transmitir uma mensagem de confiança aos nossos colaboradores, parceiros mas acima de tudo ao nossos sócios. O mesmo enquanto presidente da SAD aos nossos obrigacionistas: continuaremos a honrar os compromissos. Saberei ouvir as mensagens dos benfiquistas, pondo os interesses do clube sempre à frente de qualquer coisa que apareça. Serei sempre um de vocês. Quero um Benfica unido, forte e trabalharei diariamente para que isso aconteça", rematou Rui Costa, que não abordou a detenção de Luís Filipe Vieira: "em breve tempo analisaremos a atual situação do clube."