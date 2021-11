Rui Costa: «Serei o último a procurar dividir os nossos sócios e adeptos»

Rui Costa entregou pela primeira vez anéis e diplomas de sócio na qualidade de presidente e não escondeu o orgulho. Esta manhã, no pavilhão da Luz, o antigo futebolista agraciou nomes como Arnaldo Teixeira, o seu primeiro treinador, e Humberto Coelho. E não escondeu a emoção."Foi, acima de tudo, um enorme orgulho. Emocionante! Mais um dia à Benfica que toca a todos aqui no Pavilhão. A mim toca-me particularmente porque é o meu primeiro ato nesta cerimónia como presidente. Senti-me grato pela emoção e por esta paixão enorme. Sem querer fazer distinções, mas ter aqui o Arnaldo Teixeira, que foi meu treinador, e o Humberto Coelho, nomeadamente o momento com o Arnaldo Teixeira tocou-me profundamente", explicou Rui Costa."Há a componente de ter nascido neste clube e as pessoas terem a plena consciência do meu amor por este clube. Deixa-me com orgulho, alegria imensa e uma força tremenda para o nosso futuro. O caminho tem de ser percorrido por todos nós. Este clube é gigantesco pelos sócios e adeptos que tem. É com esse objetivo que vou estar aqui dentro, conhecendo e vivendo por dentro. É muito gratificante passar uma manhã como esta. É um motivo de orgulho tremendo, mas também é uma responsabilidade, porque sou o presidente do maior clube do país e um dos maiores do mundo. Assumo essa responsabilidade, mas é gratificante em que se vê o orgulho das pessoas a receberem os anéis", prosseguiu o líder dos encarnados.Depois, enalteceu a união e a força do clube: "Ouvi coisas comoventes, coisas muito sentidas. É um alento e uma força tremenda que ganhei aqui. Podemos ter variadíssimas ideologias, mas no final somos todos do mesmo clube. Não importa se temos uma ideia contrária hoje ou amanhã sobre aquilo que está a acontecer. Importa é que somos todos do Benfica. Quem tem ideias diferentes, tem todo o direito de as ter, e quem está deste lado tem de saber ouvir. Não será por aqui que o clube não estará unido. É uma responsabilidade minha provocar essa união. Serei o último a procurar dividir os nossos sócios e adeptos. Sinto o clube assim. De fora há quem não queira o bem do clube, mas faz parte da grandeza e da preocupação das pessoas em verem-nos crescer. Temos de nos fechar na nossa família. O futuro será cada vez mais brilhante."