Rui Costa: «Só dependemos de nós para alcançar as conquistas que os sócios merecem»

Rui Costa presidiu esta manhã à entrega de 25 anéis de platina, 299 emblemas de ouro e 828 emblemas de prata no pavilhão da Luz e, na mensagem que dirigiu aos sócios, o presidente do Benfica deixou uma palavras de otimismo relativamente ao futuro do clube."O futuro vai sorrir-nos. O passado orgulha-nos o presente desafia-nos e o futuro inspira-nos", disse o líder dos encarnados. "Só dependemos de nós para alcançar os objetivos e conquistas que os sócios anseiam e merecem. É nisso que temos de estar concentrados, no nosso talento, trabalho e ambição."Depois deixou uma garantia: "O Benfica é tão forte quanto maior e mais participativa for a massa adepta. O Benfica é e sempre será dos sócios. Somos todos nós que tornamos este clube tão vibrante, tão imparável. É neste amor que dedicamos ao Benfica que nos tornamos tão fortes e tão inigualáveis. Obrigado por fazerem deste clube cada vez maior."