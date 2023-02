Rui Costa sobre a saída de Enzo: «Não mostrou compromisso com o Benfica. Não é bater no peito quando interessa»

Rui Costa deixou duras críticas à forma como Enzo Fernández lidou com as negociações entre o Benfica e o Chelsea, afirmando que o médio internacional argentino - que acabou por ser vendido aos blues por 121 milhões de euros - não se mostrou comprometido com o projeto das águias.Em declarações à BTV, o presidente das águias assumiu ter feito de tudo para que a venda do jovem médio "não se efetuasse". "Tudo foi feito para que essa venda não se efetuasse. Estou triste por ele ter saído mas de consciência tranquilo e que fiz o melhor para o Benfica. Procurámos não vendê-lo a meio do ano. Mas ele mostrou vontade em não ficar. Desde o princípio tememos que alguém trouxesse o valor da cláusula. Sempre que o Chelsea se aproximou, ele demonstrou que não queria ficar. O aumento salarial foi falado, a proposta foi feita. Metade da proposta do Chelsea era inviável para nós", disse.E continuou: "Nunca conseguimos chegar a ele para convencê-lo. Sempre que o Chelsea se aproximava do valor da cláusula, praticamente não houve chance de alterar a cabeça dele. Foi muito incisivo a querer sair do Benfica. Foi instransigente. Respeito a decisão dele, ainda assim. Mostrámos-lhe todas as possibilidades mas ele nunca mostrou abertura para continuar. Criámos a solução de ele ficar até ao final sem perder um tostão. À hora do almoço de dia 31, meto em cima da mesa a proposta de o Chelsea comprar já e levá-lo apenas no verão. Mesmo assim ele mostrou-se negativo a ficar. Aqui a coisa muda. Respeito o receio de perder um grande contrato, outra é ele não perder um euro e não querer ficar. E é aqui que eu mudo. Não mostrou compromisso com o Benfica. Aqui pensei que ele não poderia jogar mais no Benfica. Eu como adepto não queria mais este jogador, como gestão também não era solução e não poderia entrar mais no balneário. Não é bater no peito quando interessa. Foi ali que tomei a decisão de vender.""O Enzo foi bem tratado por todos desde que chegou até sair. Tive a esperança de que desse prazer ao Enzo lutar pelo título. Quando ficou muito claro que ele não estava comprometido, não quero que vista mais a camisola do Benfica. Queremos uma equipa com compromisso com os adeptos. Apesar dos jogadores saberem do que se estava a passar, em Arouca, deram tudo. É esse compromisso que eu quero em todos os campos. Perdemos um grande jogador, sim, mas não vamos ficar a chorar por um jogador que não quer estar no Benfica. O nosso caminho é para a frente não para trás. Fui criado neste clube a ensinarem-me a honrar a camisola do Benfica. Respeito o Enzo, mas a escolha dele foi não ficar. Só queremos jogadores que queiram respeitar o Benfica. Aqui só estarão jogadores, vale também para a formação, só estão jogadores que têm orgulho em representar a camisola do Benfica.""O pagamento é parcelado. Exigimos para além dos 120M€ uma verba de 5 M€. Não se consegue trazer um jogador que tenha muito mercado sem dar ao agente um mandato de venda. Não se consegue uma transação destas sem isto. Esses dez por cento têm de ser pagos. Não é só no Benfica, é uma situação global. Nesta transação, reduzimos essa verba em 3,5 por cento. Não há como fugir a isto. Quando vamos buscar um Enzo da vida, nenhum agente aceita ter isso garantido porque tem isso de todos os outros clubes. Isto não é do Benfica, é do futebol mundial e venha o primeiro contrariar-me sobre jogadores desta envergadura. Quando se faz a aquisição do jogador, não se assina sem que o agente assine também."