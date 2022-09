Rui Costa sobre Aursnes, Musa, João Victor, Neres mas principalmente Enzo: «Apostei as fichas todas nele»

Além das saídas, Rui Costa justificou também as várias contratações feitas pelo Benfica neste mercado de verão. Numa entrevista à BTV, o presidente encarnado falou individualmente de cada jogador, com destaque para Enzo Fernández, por quem as águias pagaram, para já, 12 milhões, num negócio que pode subir aos 18 M€."Enzo Fernández é a aquisição mais cara, se cumprirmos os objetivos. Ninguém tem dúvidas por que insistimos tanto neste jogador, mesmo que fosse em janeiro. Quando o apontámos não foi só para dois meses, apontámos para um futuro no Benfica. Apostei as fichas todas nesta contratação. Hoje é uma mais valia e acredito que os adeptos estejam contentes por ele estar cá", referiu o líder das águias."Bah destacou-se e de que maneira na Rep. Checa. Fez uma ótima Conference League onde chamou a atenção de muitos.""Veio para reforçar uma posição que precisava de ser reforçada.""Vem colmatar saída de Everton. Não só ocupa a posição de Everton como acaba por ser um negócio muito limpo para o clube. O Shakhtar tinha uma dívida para com o Benfica. Como tal, a contratação dele não só elimina uma dívida e ganhámos um ativo de uma enorme qualidade. Há pouco mais a dizer sobre isto. Traz-nos muita qualidade.""Um dos primeiros pedidos de Schmidt foi um central rápido. Colocámos à disposição quatro, ele escolheu o João Victor. A lesão dele é que está a demorar mais tempo, é lesão chata de curar.""Foi um dos pedidos de Schmidt, que foi sempre muito equilibrado, não exigiu nada. Este foi um jogador que sempre nos pediu com características para aquela posição, Quando começámos esta temporada, seis aquisições já estavam feitas. Avaliámos o pedido de Schmidt, vimos a qualidade deste jogador e entendemos que seria mais uma boa aposta.""Foi um ponta-de-lança que se destacou e tínhamos necessidade de contratar um avançado que não fosse uma estrela. Temos apostas claras no plantel que é o Gonçalo Ramos e o Henrique Araújo. Tínhamos ainda o Roman Yaremchuk na altura e ainda o Rodrigo Pinho que, apesar da longa paragem, acabou por ficar. Musa destacou-se na última época, vai ser uma das figuras da equipa. Está tímido. Precisa de tempo, mas vai dar muitas alegrias."