Rui Costa sobre Neno: «Tinha a primeira palavra de carinho quando as coisas não corriam bem»

Rui Costa marcou presença no Estádio D. Afonso Henriques para assistir ao V. Guimarães-Benfica e, antes da partida, numa homenagem feita a Neno, antigo guarda-redes que representou os dois emblemas e faleceu em junho, o atual presidente das águias lembrou o "privilégio" que teve em partilhar balneário com Neno, no Benfica, entre 1991 e 1994.





"A principal coisa que se guarda deste homem é a alegria dele. Tive esse privilégio de jogar com ele. Para fazer 80 jogos juntos estivemos muitos dias, meses e anos juntos. Aquilo que saltava mais à vista do Neno era a alegria de viver, o companheirismo que ele tinha com toda a gente. O que recordo mais dele é isso. Creio que seja universal para quem conviveu com o Neno, até mesmo para quem o observava de fora, viam sempre aquele sorriso e simplicidade. Foi um guarda-redes e um grande companheiro. Estava sempre pronto para a primeira palavra de carinho quando as coisas não corriam bem. Foi sempre um impulsionador com que todos nós fizéssemos mais qualquer coisa. Era o primeiro a chegar ao pé de nós quando as coisas não corriam bem. A força de viver era incrível de um dos melhores homens que apanhei no futebol", começou por afirmar Rui Costa, à Sport TV."A alegria dele era tanta e ainda estávamos ensonados no balneário às 9 da manhã. Acabávamos por colocar no cacifo dele os jornais todos do dia para ver se ele se sentava e nos deixava estar um bocado sossegados. Já entrava no balneário com uma dinâmica que nós não tínhamos. Diziamos-lhe: ‘Vai ler os jornais que estamos a descansar um bocadinho’. A vida dele era esta. Quando foi para o Vitória, as pessoas devem dizer o mesmo. A alegria era fantástica. Não conheço uma pessoa que não fale dele assim", acrescentou o presidente do Benfica.