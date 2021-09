Rui Costa sobre os 15 anos do Benfica Campus: «O mérito é de Luís Filipe Vieira»

Rui Costa abordou esta quarta-feira a importância do Benfica Campus para o clube, no 15.º aniversário da infraestrutura. O atual presidente das águias atribuiu mérito ao antecessor, Luís Filipe Vieira, pela obra feita.





"Voltei para jogar no ano [2006] em que foi inaugurado o Benfica Campus. Para aquilo que o Benfica tinha vivido anteriormente sem o Campus, foi uma mudança extraordinária. Os meus colegas diziam que o facto de andarem a treinar com a casa às costas não oferecia condições de trabalho a ninguém, sobretudo uma equipa profissional com a responsabilidade do Benfica. Era quase inadmissível embora fosse uma necessidade daquele momento. Os meus colegas ficavam deslumbrados com o facto de poder ter uma casa como esta. Eu acabava de vir do AC Milan, campeão europeu, de Milanello, e perguntava-me como é que o Benfica tinha conseguido dar um passo tão importante nesse crescimento. Acontece que, ao longo destes 15 anos, este Benfica Campus nunca parou de crescer, de evoluir e inovar-se. Tem permitido o que tem permitido. Inevitavelmente, o mérito é de Luís Filipe Vieira que fez crescer o centro de estágio, como nunca o deixou parar", reiterou o também antigo jogador em declarações à BTV.Rui Costa declarou que "a formação é um património tremendo do clube", e que aconteça o que acontecer, o "Benfica tem sempre de aproveitar". Além disso, esclareceu que o Benfica Campus não é apenas um espaço para a formação."É usual falar-se do centro de estágio para a formação. Acontece que o Benfica Campus serve também para a equipa profissional. Ela trabalha dentro de condições únicas neste espaço. Estão completamente ao nível das melhores condições do Mundo. Estou a falar como dirigente, presidente e como homem do futebol. Conheço e tenho a vivência de conhecer centros de estágio importantes. Joguei com jogadores que jogaram nas melhores equipas do Mundo. Temos visitas aqui de outros clubes. Está ao nível dos melhores centro de estágio do Mundo e permite uma qualidade de trabalho e treino como há em poucos lados. O melhor testemunho disso é o que dizem os jogadores quando saem de cá dizem do sítio onde trabalharam. Não há nenhum jogador que não tenha, primeiramente, saudades do Benfica. Depois, em condições de trabalho, nunca consegue apanhar condições iguais ou parecidas com estas. Não devemos confundir que o Benfica Campus tem muita formação e a equipa principal com as melhores condições possíveis e imaginárias para fazer um bom trabalho. Juntar as duas partes no mesmo centro de estágio não é muito usual por esse Mundo fora. O que tentámos procurar sempre aqui foi juntar as duas partes numa situação de: ‘Estão a ver miúdos? O vosso espaço é por este lado’. Ter o contacto com a equipa profissional e olhar para o lado de lá, sabendo que é dali que quero trabalhar", explanou Rui Costa.