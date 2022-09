Rui Costa sobre saídas: manter Weigl "não era oportuno", Vertonghen "um senhor" e a transformação de Taarabt

Na análise ao mercado de verão do Benfica, na BTV, Rui Costa abordou as saídas, tanto as que foram feitas ao nível de rescisões, como as de Taarabt ou Vertonghen, ou empréstimos como o de Weigl ou Meité."É um jogador que perdeu-se durante parte da carreira. Estava no ultimo ano de contrato. O Taarabt foi muitas vezes titular na última época, mas por via da escolha do treinador, acabou por não se encaixar. Perdeu-se uma parte da carreira, mas nunca vi alguém que tivesse uma transformação tão positiva na sua vida. Teve a capacidade de recuperar e mostrar o grande jogador que é.""Foi das melhores pessoas que conheci no futebol. Um senhor, um exemplo, com muita seriedade no que faz, mas chegou a um patamar que até no Bessa, com Otamendi castigado, jogou o António Silva. Para um jogador com este currículo, com ambição de ir ao Mundial, não seria solução para ele passar a não ser convocado no Benfica. Quero agradecer ao Vertonghen mas seguimos caminhos diferentes.""Era um titular indiscutível e é o que pode gerar mais confusão. Não chegou uma proposta que considerássemos ser oportuna. O próprio assumiu que estava a perder espaço neste plantel. Manter um jogador que foi o que foi nas últimas épocas não era oportuno, pelo que o regresso ao seu país e podendo lutar por uma vaga para o Mundial… Na Alemanha vai sentir-se bem. Até que ponto seria benéfico ter um Weigl fora da equipa com o peso desportivo e financeiro que ele tem?""Podemos falhar a contratação do jogador, todos os clubes falham, o que não é permitido aqui é falhar o critério. Não falhámos o critério mas falhámos a adaptação do jogador. Procurávamos um médio robusto, que esteve bem na Itália, mas não conseguimos a sua adaptação. Encontrámos em Itália o sitio certo para reeencontrar-se."