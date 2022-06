Rui Costa sobre Vieira: «Acha mesmo que vou responder?»

Rui Costa ignorou as críticas de Luís Filipe Vieira e o sentimento de desilusão demonstrado pelo ex-presidente do Benfica em relação ao atual líder. Questionado pela CMTV sobre o tema, o dirigente foi incisivo. “Acha mesmo que vou responder?”, questionou, na Câmara Municipal de Loures, à margem da receção à equipa de futebol de praia da Casa do Benfica de Loures, que conquistou a Taça Europeia.

Ao mesmo canal televisivo, recorde-se, Vieira apontou “uma deselegância de Rui Costa ao tomar posse” por não ter referido o nome do seu antecessor, mostrou-se “magoado” e apontou erros à gestão do futebol, além de ter dito que Rui Costa só “passava uma hora por dia no Seixal.” Além disso, afirmou nunca ter tentado contactar o seu sucessor. “Depois do discurso dele, não poderia ter essa iniciativa. Não tenho problema nenhum em almoçar com ele. Se calhar era útil para ele”, frisou.

As declarações surgiram há uma semana, mas tanto o Benfica, nos seus meios de comunicação, como Rui Costa nunca responderam. Aliás, o dirigente nunca invocou o nome de Vieira desde que assumiu a liderança do clube. De resto, antes da presença na CM Loures, o presidente dos encarnados também esteve na Casa do Benfica do mesmo concelho, mas não discursou.