Rui Costa: «Sócios e adeptos são a força do Benfica e serão o meu pilar»

Rui Costa esteve esta terça-feira em Albufeira para mais uma ação de campanha, tendo em vista as eleições à presidência do Benfica, marcadas para sábado. Num almoço numa unidade hoteleira, o candidato da Lista A agradeceu a receção e o apoio dos sócios e adeptos do clube, sublinhando que estes são "a força do Benfica".





"Ao longo da minha carreira fui percebendo por esse Mundo fora a dimensão do nosso clube e a paixão que temos por ele. O que faz cada um de nos ser realmente apaixonado por este clube", começou por referir Rui Costa. "Somos a equipa com mais títulos no país e a que mais conquistou. Mas essa grandeza deve-se aos sócios e adeptos espalhados pelo Mundo inteiro. Esta é a força do Benfica e será o meu principal pilar, se tiver de assumir esta responsabilidade, como fiz nestes 3 meses. Nada me faz sentido se a minha grande força não for trabalhar para os nossos sócios e adeptos. Vocês merecem que o clube seja cada vez maior, que tenha cada vez mais mais títulos e que em cada jogo saiam com o maior orgulho no vosso clube", acrescentou.O candidato destacou a importância das Casas do Benfica e desejou que, a curto prazo, Albufeira receba um novo para os adeptos benfiquistas."As Casas do Benfica são as grandes embaixadas do clube. Muitas vezes, concentrados em Lisboa e no estádio, não temos a perceção exata da magia do Benfica pelo país e pelo Mundo. Quero estar muito perto dos sócios e adeptos. Alimentar cada vez mais os projetos das Casas. Espero poder vir inaugurar a nova Casa de Albufeira, que bem merece já. Não enchemos estádios e pavilhões só com adeptos de Lisboa", considerou.Rui Costa tem ainda mais dois encontros agendados para esta terça-feira. Esta tarde estará na Casa do Benfica de Faro e à noite num jantar na Casa do Benfica de Vendas Novas.