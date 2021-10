Rui Costa sofreu a assistir à vitória do Benfica na Supertaça de voleibol e até interrompeu discurso

Rui Costa prometeu ao longo do dia de campanha que, caso venha a ser eleito, será um presidente "próximo dos adeptos". Para já, é apenas uma promessa, mas pelo menos este sábado já sofreu ao lado de outros benfiquistas, na Casa do Benfica da Bairrada, ao assistir à final da Supertaça de Voleibol que o Benfica venceu frente ao Sporting.





Depois de ser recebido com cânticos alusivos ao Benfica e fumos vermelhos, o candidato da Lista A entrou na Casa do Benfica da Bairrada, onde deu início ao típico discurso eleitoral. Mas atrás de si estava uma televisão a transmitir a final da Supertaça de Voleibol e Rui Costa não conseguia deixar de ir olhando para trás para ver como decorria o set que poderia dar a vitória ao Benfica. Com o discurso tantas vezes interrompido perante o sururu dos adeptos que estavam a ver o jogo, Rui Costa decidiu fazer uma pausa para também assistir à partida. Mas acabaram por ser os leões a levar a melhor naquele set e o jogo não acabava ali. Nesse interregno, Rui Costa concluiu o que tinha a dizer, mas depois de finalizado o discurso - mais curto do que havia sido em Peniche e em Montemor-o-Velho -, o candidato sentou-se novamente à mesa e antes de seguir viagem para Ovar acabou de ver a partida.No final, acabou por fazer a festa juntamente com os sócios, pois foram as águias a erguer o troféu. Levantou-se, cumprimentos as pessoas mais próximas e alguns adeptos que iam gritando cânticos do clube da Luz. Deu mais alguns autógrafos, tirou outras tantas fotografias e seguiu viagem para Ovar.Mais tarde, deixou esta mensagem de felicitações, publicada no site das águias: "Os meus parabéns à equipa masculina de voleibol pela conquista da décima Supertaça da sua história. São um exemplo de compromisso e ambição para todos os Benfiquistas, e o apoio que os nossos adeptos vos dedicaram hoje em Santo Tirso é demonstrativo disso mesmo. Fica mais uma jornada de grande elevação para o nosso voleibol, de que o Clube muito se orgulha. Parabéns e venham os próximos desafios!