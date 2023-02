Rui Costa sonha com a presença do Benfica na final da Champions: «Lutar por isso»

Rui Costa deu esta manhã um passeio pelas ruas de Bruge e os adeptos do Benfica que se encontram na cidade belga para assistir ao jogo desta noite, com o Club Brugge, não perderam a oportunidade para trocar impressões com o presidente dos encarnados, que não se mostrou surpreendido com o entusiasmo dos benfiquistas."Não me espanta porque o Benfica é assim mesmo, está em todo o lado e hoje esta massa adepta vai ajudar a equipa a alcançar o sucesso. Como está a equipa? Está bem", referiu o antigo futebolista, em declarações recolhidas pela SportTV.Rui Costa não esconde que está "confiante" para a partida de hoje: "Sou confiante e otimista por natureza. Mas pelo que a equipa tem feito, estou realmente otimista."O presidente das águias lamenta, no entanto, que nem todos os benfiquistas que estão na cidade consigam ir ao estádio. "Infelizmente o campo é pequeno, os bilhetes são os que tempos, são sempre poucos para os nossos adeptos porque somos muitos. Somos muitos e apaixonados pelo clube. Mas nunca estaremos sozinhos, independentemente dos poucos lugares que temos à disposição nas bancadas, perante aquilo que eram as nossas necessidades para este jogo."E será que Rui Costa sonha com a presença na final da Champions? "É normal que o Benfica sonhe com uma final europeia porque é um dos maiores clubes do Mundo. Sabemos a dificuldade que é lá chegar, mas também sabemos o sonho que temos e há que lutar por isso."O Benfica defronta o Club Brugge esta quarta-feira, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões a partir das 20 horas.